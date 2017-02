Gouden plaat voor Nielson

AMSTERDAM - Niemand zag het album Weet je wat het is afgelopen jaar aankomen, maar dat heeft absoluut geen effect gehad op de verkoop van de plaat. Nielson heeft er woensdag een gouden plaat voor ontvangen uit hangen van Radio 538-dj's Coen en Sander.

Door ANP - 15-2-2017, 18:09 (Update 15-2-2017, 18:09)

Weet je wat het is werd in maart 2016 totaal onverwacht uitgebracht door de Dordtenaar tijdens een show in de Heineken Music Hall. In ons land krijg je een gouden plaat als je meer dan 20.000 albums verkoopt.

Volgende maand staat een tweede editie van de liveshow Weet je wat het is op het programma. In AFAS Live wordt Nielson op 11 maart bijgestaan door onder anderen Ali B, Racoon en Diggy Dex.