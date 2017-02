'Kid Rock genoemd als senator'

ANP 'Kid Rock genoemd als senator'

DETROIT - Kid Rock maakt er geen geheim van dat hij de Republikeinse Partij een warm hart toedraagt, maar binnenkort gaat de rocker misschien nog een stap verder dan dat. Volgens Roll Call is de naam van Robert James Ritchie, zoals hij eigenlijk heet, genoemd als mogelijke kandidaat voor een senaatszetel namens zijn thuisstaat Michigan.

Door ANP - 15-2-2017, 17:08 (Update 15-2-2017, 17:08)

Dat Kid Rock redelijk conservatief is, is geen geheim, maar zijn politieke ambities liet hij pas voor het eerst doorschemeren in 2012. Hij zette zich destijds actief in voor de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Afgelopen jaar schaarde Rock zich aanvankelijk in het kamp van Ben Carson, maar toen die het politieke toneel verliet, koos Rock partij voor Donald Trump. Hij ging daar zelfs zo ver in dat hij pro-Trump-merchandising ging verkopen in zijn online winkel.

Als de zanger besluit zich kandidaat te stellen als kandidaat-senator, moet hij het opnemen tegen de zittende senator uit Michigan, democraat Debbie Stabenow.