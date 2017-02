Lukas Graham treedt op in The Voice-finale

ANP Lukas Graham treedt op in The Voice-finale

HILVERSUM - De finale van het zevende seizoen van The Voice of Holland wordt vrijdag opgesierd met een keur aan gastartiesten. De meest in het oog springende naam is de internationaal succesvolle band Lukas Graham. Verder zijn dj Armin van Buuren, BLØF-frontman Paskal Jakobsen en Ronnie Flex van de partij. Ook coaches Waylon en Guus Meeuwis zullen gaan zingen, meldt RTL woensdag.

Door ANP - 15-2-2017, 15:35 (Update 15-2-2017, 15:35)

De tieners Pleun Bierbooms, Thijs Pot, Vinchenzo Tahapary en Isabel Provoost nemen het in de eindstrijd tegen elkaar op. Het zijn de jongste finalisten ooit in de geschiedenis van The Voice of Holland.