'Ex Hilary Duff verdacht van verkrachting'

ANP 'Ex Hilary Duff verdacht van verkrachting'

LOS ANGELES - De ex-man van zangeres Hilary Duff wordt in verband gebracht met een verkrachtingszaak. Mike Comrie zou een vrouw hebben misbruikt in zijn eigen huis, zo meldt TMZ.

Door ANP - 15-2-2017, 14:46 (Update 15-2-2017, 14:46)

Het slachtoffer beweert dat zij Comrie zaterdag in een bar tegenkwam en dat ze daarna met hem mee naar huis ging. Daar zou hij haar meerdere keren hebben verkracht. De voormalig professioneel ijshockeyer ontkent alle beschuldigingen. Comrie geeft wel toe dat hij seks met de vrouw had en stelt dat ze daar toestemming voor had gegeven.

Bronnen zeggen tegen TMZ dat er nog een tweede vrouw bij de vrijpartij aanwezig was. Die vrouw zou geen aanklacht hebben ingediend.

Comrie trouwde in 2010 met Hilary Duff. Vorig jaar strandde hun huwelijk. Ze hebben samen een zoon.