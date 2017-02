Yolanthe wil hereniging met zus

AMSTERDAM - Yolanthe Sneijder-Cabau hoopt dat haar zus, met wie ze geen contact meer heeft, ooit weer de relatie met de familie herstelt. De presentatrice, die vanaf volgende maand vrienden, geliefden en families herenigt in het nieuwe RTL-programma Reunited, vindt de kwestie buitengewoon pijnlijk en zegt nog steeds van haar te houden.

Door ANP - 15-2-2017, 12:58 (Update 15-2-2017, 12:58)

"Het is best wel bijzonder dat ik een programma presenteer waarin ik mensen bij elkaar breng, terwijl mijn familie gebroken heeft met een van mijn zussen", geeft Yolanthe toe in Beau Monde. "Ik ben degene die het meest bekend is en daardoor is het verhaal altijd: Yolanthe heeft gebroken met haar zus."

Dat is echter niet het hele verhaal, aldus de presentatrice. "Ik ben de laatste die heeft gezegd: ik stop ook met onze relatie. Dat is pijnlijk, omdat ik van mijn zus hou. Dat zal ik altijd blijven doen, maar zij heeft mij verdriet gedaan. Op een gegeven moment moet je een grens trekken."

Yolanthe zal echter nooit een slecht woord over haar zeggen, vervolgt ze. "Want ze is gewoon een hele leuke lieve meid. We hebben allemaal mindere kanten... De bal ligt nu bij haar. Zij kan het lijmen, en ik hoop dat ze dat ook daadwerkelijk doet. Ik zou het echt vreselijk vinden als ik mijn zus nooit meer zou zien."