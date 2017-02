Toneelschrijver Vorstenbosch overleden

AMSTERDAM - Toneelschrijver Ton Vorstenbosch is dinsdag in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat heeft impresariaat Senf Theaterpartners woensdag bevestigd. Vorstenbosch was 69 jaar en stierf na een zware ziekte.

Door ANP - 15-2-2017, 12:48 (Update 15-2-2017, 12:48)

Een van zijn bekendste toneelstukken was Wilhelmina: Je Maintiendrai uit 1998. De productie met Anne-Wil Blankers in de titelrol was een enorm succes.