Pauw en Jinek samen op tv rond verkiezingen

HILVERSUM - Jeroen Pauw en Eva Jinek gaan rond de komende Tweede Kamerverkiezingen drie weken lang gezamenlijk een talkshow maken. Dat hebben de VARA en KRO-NCRV woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 15-2-2017, 12:28 (Update 15-2-2017, 12:28)

In Pauw & Jinek: De verkiezingen, dat van 27 februari tot 17 maart wordt uitgezonden,praten de presentatoren met alle politici, politiek commentatoren, prominenten en de belangrijkste gasten uit het nieuws over de lopende verkiezingsstrijd. Ook is er ruimte voor cabaret en muziek.

"Het verkiezingscircus en alle trucs die daarbij horen zijn de thema's van de uitzendingen. We praten niet alleen iedere dag met de politici, maar ook met de mensen die de verkiezingen van een afstandje kunnen beschouwen. Alle rumoer rondom de verkiezingen komt bij ons samen", zegt Jeroen.

Balans

Eva vindt het belangrijk dat er een programma komt waarin 'een balans' wordt gezocht zodat de kiezer goed wordt bereikt en geïnformeerd. "En dat zonder de informatie te herhalen die al door de politieke spindoctors en imagodeskundigen de wereld in geholpen wordt."

In de zomer werd al gefluisterd dat Eva en Jeroen samen een programma zouden doen rond de verkiezingen. Hun talkshows worden nu om de paar maanden gewisseld.