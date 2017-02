Floortje: extra druk door Boer zoekt vrouw

HOOFDDORP - Floortje Dessing blijft bescheiden als het aankomt op het succes van haar reisprogramma Floortje naar het einde van de wereld. "Ik vind het te gek dat we met bloed, zweet en tranen een heel mooie en bijzondere serie maken, maar ik zal nooit denken: goh, wat ben ik hier toch goed in", zegt de presentatrice in Veronica Magazine.

Door ANP - 15-2-2017, 11:04 (Update 15-2-2017, 11:04)

Ook over het nieuwe seizoen, dat zondag van start gaat, houdt Floortje zich op de vlakte. Ze staat geprogrammeerd na kijkcijferkanon Boer zoekt vrouw, maar liever had ze op een andere plek in de programmagidsen gestaan. "Het geeft extra druk als je na zo'n grote titel zit. Ik had liever in de luwte mijn ding gedaan. Als de kijkcijfers binnenkomen, ga ik gewoon ergens onder een struik zitten wachten tot alles een beetje overwaait."

Vorig jaar werden de afleveringen van Floortje naar het einde van de wereld steevast door zo'n 2 miljoen mensen gevolgd. De laatste uitzending trok zelfs een recordaantal kijkers met dik 2,5 miljoen. Boer zoekt vrouw begon vorige week met eveneens torenhoge cijfers: 3,8 miljoen.