ANP Killerbody Fajah Lourens niet in Adam zkt Eva

HILVERSUM - Fajah Lourens heeft een uitnodiging voor het RTL-datingprogramma Adam zkt. Eva beleefd afgeslagen. Ze moet er niet aan denken om voor het oog van de camera's naakt over een tropisch eiland te moeten huppelen.

Door ANP - 15-2-2017, 9:20 (Update 15-2-2017, 9:20)

"Ik ben er voor gevraagd, ja", bevestigde Fajah woensdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Maar nee zeg. Ik ga daar een beetje naakt over het strand rennen. Ik ben vaak naakt te zien maar niet zo. En wat voor mensen willen dat en wat voor types komen daarop af, joh. Ik vraag me serieus af of ze dat programma vol krijgen hoor. Dat gaat toch niemand doen? Ik sowieso niet. Nee."

RTL maakte dinsdag bekend een BN'er-versie te willen maken van Adam zkt. Eva. Wie de deelnemers wel zijn, is nog niet bekend.