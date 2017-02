Do nam tandje terug bij tweede zwangerschap

AMSTERDAM - Zangeres en presentatrice Do bleef rond de geboorte van haar zoon Jip veel te lang werken en begon ook weer te snel. Dat zegt ze in een interview met het AD.

15-2-2017

In januari 2014 beviel Dominique van Hulst, zoals ze voluit heet, van Jip, haar eerste kindje. Toen ze zwanger bleek van haar tweede kindje, haar in november vorig jaar geboren dochter Loulou, nam ze zich voor het rustig aan te doen, aangezien ze zichzelf rond de geboorte van Jip compleet voorbijliep. "Ik had een fysiek zware bevalling, deed drie tv-programma's, was bezig met mijn theatershow en zat midden in een heftige verbouwing", vertelt ze over haar bezigheden rond de tijd dat Jip ter wereld kwam.

Zo moest ze een man interviewen voor Surprise Surprise, maar was ze 'even helemaal kwijt' wat ze moest vragen. "Mijn hoofd deed soms niets meer. Sommige mensen krijgen een kind en zijn daardoor al anderhalf jaar van slag - wat ik helemaal begrijp - maar ik had de rest er ook nog eens bij. Dat moest ik nu echt anders doen."

Momentum

De zangeres brengt een Nederlandstalig album uit, Momentum, dat vanaf vrijdag te koop is. Dat album, waarvoor ze in de zomer van 2015 al met negen man naar een kasteelboerderij in Frankrijk toog om teksten te schrijven, moest even wachten op Loulou. "Het is zo fijn dat ik nu drie maanden voor en drie maanden na de bevalling niets anders aan mijn hoofd had dan mijn kindjes. Loulou doet het fantastisch en Jip is een supertrotse broer."

Nu is echter het moment gekomen voor de promotie van haar nieuwe plaat. "Weet je, baby's krijgen met je partner is fantastisch, maar het overkomt je ook voor een groot deel. Zo'n album maken is echt een prestatie. Ik heb er keihard voor gewerkt en ik ben er supertrots op. Dus nu moet het een succes worden ook."