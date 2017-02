'Tiësto drie keer op en neer naar de maan'

AMSTERDAM - Tiësto heeft sinds het begin van zijn carrière meer dan 2,5 miljoen kilometers afgelegd voor zijn werk. Dat staat gelijk aan ruim drie keer op en neer naar de maan. De Nederlandse dj is daarmee de meest bereisde muzikant ter wereld, schrijft De Telegraaf woensdag op basis van onderzoek van Travelbird.

Door ANP - 15-2-2017, 8:43 (Update 15-2-2017, 8:43)

"Geweldig", reageert Tiësto in de krant. "Tot mijn 21e ben ik niet verder dan Mallorca gekomen. Inmiddels zit ik om de dag in een vliegtuig. In de zomer zelfs elke dag. Ik maak zeker 400 vluchten per jaar."

Na Tiësto volgen de Duitse dj Paul van Dyk (2,3 miljoen kilometer) en Bob Dylan (2,2 miljoen). De rest van de top tien bestaat uit onder meer Metallica, Aerosmith, Muse, Rolling Stones en U2. Travelbird maakte het overzicht aan de hand van de tourschema's van de 36 grootste artiesten ter wereld sinds zij begonnen met optreden.