ANP Luuk Ikink wordt nauwelijks herkend op straat

AMSTERDAM - Luuk Ikink had zich iets heel anders voorgesteld van het 'bekend' zijn. "Ik dacht dat ik de hele dag zou worden aangestaard. Blijkt mee te vallen", zegt de co-host van RTL Boulevard woensdag in het AD.

Door ANP - 15-2-2017, 7:57 (Update 15-2-2017, 7:57)

De 'status' van BN'ers vindt Luuk dan ook schromelijk overdreven. "Scheelt misschien dat ik in Hilversum woon en niet in Amsterdam, maar ik word nooit aangesproken op straat. Soms is het 'hey Luuk'. Dan zeg ik 'hallo' terug. Nou, daar kan ik wel mee leven."

Luuk vindt zijn eigen leven ook lang niet zo 'rock-'n-roll' als die van vele andere BN'ers die hij dagelijks bespreekt in Boulevard. "Maar dat hoeft ook niet", zegt de getrouwde presentator die sinds zestien maanden vader is van een zoontje. "We hebben het goed. Het vaderschap is geweldig. We gaan steeds relaxter met ons kind om, nemen Lieuwe gemakkelijker ergens mee naartoe en binnenkort doen Simone en ik met z'n tweeën een stedentrip."

Of er nog een tweede kind gaat komen, weet Luuk nog niet. "Nou, we zijn nog steeds aan het bijkomen van deze maar zeggen ook niet resoluut: we houden het bij één."