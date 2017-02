Nominaties Harland Awards Romanprijs bekend

ANP Nominaties Harland Awards Romanprijs bekend

AMSTERDAM - Auke Hulst kan dit jaar opnieuw de Harland Awards Romanprijs winnen. Auke Hulst staat op de shortlist met zijn boek En ik herinner me Titus Broederland.

Door ANP - 15-2-2017, 7:14 (Update 15-2-2017, 7:14)

Andere namen op de shortlist zijn Corina Onderstijn met Van binnen en buiten, Natalie Koch met De stad van de alchemist en Lena Miller met Vind ik leuk. Kevin Valgaeren houdt de Vlaamse eer hoog met Seance.

De prijs voor de beste fantasyliteratuur wordt 8 april tijdens de dag van het Fantastische Boek uitgereikt. In het Compagnietheater in Amsterdam ontvangt de winnaar een sculptuur en een geldbedrag van 2500 euro.

Jury

Onlangs is schrijver Daan Remmerts de Vries toegevoegd aan de jury van de Harland Awards Romanprijs. Hij is met zijn bundel De Blauwe Maanvis overigens genomineerd voor de J.M.A. Biesheuvelprijs. Verder buigen Eva Koreman (3FM-dj) Marijn van der Jagt (Vrij Nederland) en hoofdredacteur Dave Cobben van Fantasywereld zich over de nominaties.

De romanprijs wordt voor de tweede keer uitgereikt. Vorig jaar won Auke Hulst met de sciencefictionroman Slaap zacht, Johnny Idaho.