ANP Mahershala Ali in film met Tom Hardy

LOS ANGELES - Oscarkandidaat Mahershala Ali krijgt een rol in actiefilm Triple Frontier, waarin ook Tom Hardy en Channing Tatum te zien zijn. Volgens The Hollywood Reporter is de acteur zo goed als rond met filmstudio Paramount.

Door ANP - 15-2-2017, 5:40 (Update 15-2-2017, 5:40)

Mahershala heeft een opmerkelijk goed jaar achter de rug. Hij speelde in Netflixserie Luke Cage en is te zien in twee films die opgaan voor een Oscar: Hidden Figures en Moonlight. Zelf wordt hij gezien als favoriet voor de Academy Award voor beste mannelijke bijrol in die laatste film.

Triple Frontier speelt zich af in het drielandenpunt op de grens van Argentinië, Brazilië en Paraguay. De film is al sinds 2009 in de maak. Het script komt van Mark Boal, die eerder The Hurt Locker en Zero Dark Thirty schreef. Het was in eerste instantie de bedoeling dat regisseur van die films Katheryn Bigelow ook voor Triple Frontier aan de slag zou gaan, maar zij heeft plaatsgemaakt voor J.C. Chandor.