ANP Sofia Vergara wil embryorechtszaak afsluiten

LOS ANGELES - Sofia Vergara heeft bij een rechtbank in Los Angeles een petitie ingeleverd om haar ex er voorgoed van te weerhouden aanspraak te maken op hun embryo's. Nick Loeb voerde jarenlang een strijd om de 'voogdij' over de bevruchte eitjes van het stel.

Door ANP - 15-2-2017, 5:34 (Update 15-2-2017, 5:34)

In december liet de zakenman zijn eis vallen, maar juridisch gezien liet hij daarbij de deur op een kier staan om de zaak ooit weer op te starten. Sofia wil nu volgens TMZ dat een rechter de kwestie definitief afsluit. Ook eist ze een vergoeding van haar ex voor de advocatenkosten die ze maakten in de slepende rechtszaak.

Nick en Sofia lieten de twee vrouwelijke embryo's eind 2013 invriezen. Ze tekenden daarbij een contract waarin ze lieten vastleggen dat er alleen iets met de embryo's mag gebeuren als beide partijen toestemming geven. Een half jaar later liep hun relatie op de klippen. Nick hoopte lange tijd toch via een surrogaatmoeder vader te worden van de kinderen.