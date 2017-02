Brand op set van film Hugh Jackman

NEW YORK - Op de set van de film The Greatest Showman in New York is afgelopen weekend brand uitgebroken. Acteur Hugh Jackman was één van de ongeveer 150 mensen die aanwezig waren toen een voor de film gecreëerde brand uitsloeg en voor echte problemen zorgde.

Volgens de New York Post werd in de wijk Brooklyn de laatste scène opgenomen van de film over circusdirecteur P.T. Barnum. De brand was onderdeel van het verhaal, maar volgens getuigen had de crew van de film de vlammen niet meer onder controle nadat een aantal lampen in het vuur was gevallen.

De krant schrijft dat vijf gepensioneerde brandweermannen die als figurant werkzaam waren op de set te hulp schoten door brandweerslangen die voor de film werden gebruikt te bevestigen aan de echte brandkranen op de locatie. Zij werden volgens de brandweer van New York al snel bijgestaan door een team van echte spuitgasten. Bij de brand raakte niemand gewond.

De cast van The Greatest Showman bestaat naast Hugh uit onder meer Zac Efron en Michelle Williams. Het is niet duidelijk of zij ook aanwezig waren bij de opnames toen de brand uitbrak.