Ricki Lake rouwt om ex-man

ANP Ricki Lake rouwt om ex-man

LOS ANGELES - Ricki Lake heeft het overlijden van haar ex-man Christian Evans bekendgemaakt. "Met een gebroken hart deel ik met jullie dat mijn soulmate heengegaan is", schreef de presentatrice dinsdag op Instagram.

Door ANP - 15-2-2017, 3:13 (Update 15-2-2017, 3:13)

Christian leed zijn leven lang aan een bipolaire stoornis en is aan die psychische ziekte ook bezweken, vertelt Ricki in de post. Over de strijd van Christian, die 45 jaar werd, schrijft ze: "De wereld begreep deze man niet, maar ik wel. Aan iedereen die ooit een familielid of vriend heeft verloren aan een mentale aandoening, ik leef met je mee."

Ricki en Christian scheidden in 2014 na drie jaar huwelijk. De presentatrice had de sieradenontwerper het jaar ervoor ontmoet. "Ik ben een beter persoon doordat ik hem heb gekend en de laatste zesenhalf jaar van mijn leven met hem heb doorgebracht. Hij was een liefdevolle man en de wetenschap dat hij eindelijk vrede heeft en zijn ziel vrij is, verzacht de pijn van mijn gebroken hart."