ANP Drew Barrymore raakte gewond bij Netflixserie

SANTA CLARITA - Bij een ongeluk op de set van Netflixshow Santa Clarita Diet liep hoofdrolspeler Drew Barrymore een flinke hersenschudding op.

Door ANP - 15-2-2017, 2:20 (Update 15-2-2017, 2:20)

De actrice liet onlangs aan Us Weekly weten dat de productie van de show twee dagen heeft stilgelegen, omdat zij in het ziekenhuis lag na een mislukte stunt. Daarbij sprong ze op een mannelijke collega, maar verloor haar grip. De acteur probeerde haar vast te grijpen, maar kon alleen haar been vastpakken. Drew kwam daardoor met haar hoofd op de betonnen vloer terecht. "Het was doodeng", herinnert de actrice zich. "Ik wist gelijk dat het serieus was, zo had ik me nooit eerder gevoeld."

Na verschillende scans en röntgenfoto's bleek de E.T.-actrice geen blijvende schade te hebben opgelopen. Tot grote opluchting van ook de bedenker van de show, Victor Fresco, die het ongeluk zag gebeuren. "Ik dacht: het is gedaan, we hebben Drew Barrymore omgebracht."