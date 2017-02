Scarlett Johansson: monogamie niet natuurlijk

LOS ANGELES - Monogaam zijn in een relatie kost zoveel inspanning, dat het niet natuurlijk kan zijn. Dat beweert Scarlett Johansson in een interview met de Amerikaanse Playboy.

Door ANP - 15-2-2017, 2:09 (Update 15-2-2017, 2:09)

In het interview, dat de actrice volgens People gaf voor haar scheiding van haar man Romain Dauriac bekend werd, zegt de Avengers-ster over monogamie: "Het is iets waar ik veel respect voor heb en aan heb deelgenomen, maar ik denkt dat het zeker ingaat tegen ons instinct om verder te kijken."

Scarlett denkt dat haar uitspraken over trouw haar niet in dank afgenomen zullen worden. "Ik zal hier wel de volle laag om krijgen, maar ik vind het werk, een hoop werk. En het feit dat het zoveel moeite kost, dat is juist het feit dat voor mij bewijst dat het niet natuurlijk is."