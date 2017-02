Dwayne Johnson geeft Vince Vaughn worstelrol

ANP Dwayne Johnson geeft Vince Vaughn worstelrol

LOS ANGELES - Vince Vaughn is toegevoegd aan de cast van de worstelfilm Fighting With My Family. Dit meldt producent en acteur Dwayne Johnson op sociale media. Eerder was al bekendgemaakt dat hijzelf, Lena Headey en Nick Frost een rol in de film spelen.

Door ANP - 14-2-2017, 20:16 (Update 14-2-2017, 20:16)

De film Fighting With My Family is gebaseerd op de Britse documentaire met diezelfde naam. Die vertelt het verhaal van de worstelfamilie Bevis. De ouders hopen dat hun kinderen een beter leven krijgen.

De hoofdrol in Fighting With My Family is voor Florence Pugh. Zij speelt de Engelse Saraya. Saraya en haar broer Zak, gespeeld door Jack Lowden, krijgen de kans om auditie te doen voor de professionele worstelorganisatie WWE. Saraya en Zak komen er dan achter dat het zwaar is om professioneel worstelaar te worden en de stress zet de familiebanden onder druk.