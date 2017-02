BN'ers naakt in nieuw seizoen Adam zkt. Eva

HILVERSUM - Aan het nieuwe seizoen van de RTL5-serie Adam zkt. Eva gaan bekende Nederlanders meedoen als kandidaat. Het is nog niet bekend welke celebrity's uit de kleren gaan voor het datingprogramma waarin singles elkaar naakt ontmoeten op een tropisch eiland.

Door ANP - 14-2-2017, 19:40 (Update 14-2-2017, 19:40)

RTL heeft dinsdag de inschrijving geopend voor het programma Adam zkt. Eva Vips. ''Met welke VIP zou jij willen daten op een tropisch eiland?", luidt de oproep op de website van RTL.

In Nederland wordt het programma gepresenteerd door Nicolette Kluijver. Zij presenteerde ook het oorspronkelijke programma Adam zkt. Eva dat in het voorjaar van 2014 op de Nederlandse televisie werd geïntroduceerd. Voor Nicolette was Adam zkt. Eva haar eerste presentatieklus voor RTL5.