Vierde show voor Gabbers

AMSTERDAM - Jandino Asporaat, Guido Weijers, Phillippe Geubels en Roué Verveer plakken nog een vierde Gabbers-voorstelling vast aan de reeks comedyshows die ze in juni geven in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Door ANP - 14-2-2017, 18:04 (Update 14-2-2017, 18:04)

RTL Live Entertainment maakte dinsdag bekend dat de eerste drie shows zo goed als uitverkocht zijn. Daarom komt RTL nu met een extra matinee voorstelling op zaterdag 17 juni.

In 2016 gaven de Gabbers ook vier comedyshows in de Ziggo Dome. Dit jaar is het thema vakantie.