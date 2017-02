Miljoenenbuit bij inbraak Alanis Morissette

LOS ANGELES - Bij een inbraak in de woning van zangeres Alanis Morissette hebben inbrekers twee miljoen dollar aan sieraden buitgemaakt. Dit meldt TMZ.

Door ANP - 14-2-2017, 16:26 (Update 14-2-2017, 16:26)

Volgens bronnen bij de politie sloegen de inbrekers vorige week donderdag hun slag in de woning van de zangeres in het rijke district Brentwood in Los Angeles, dat bekendstaat als een streng beveiligde omgeving.

Het is niet duidelijk of de dieven behalve sieraden nog meer hebben gestolen. De zangeres was op het moment van de inbraak niet thuis.