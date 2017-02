Shailene Woodley niet tevreden over mugshot

ANP Shailene Woodley niet tevreden over mugshot

LOS ANGELES - Shailene Woodley is niet echt blij met de politiefoto die van de actrice werd gemaakt na haar arrestatie in oktober. Als ze vooraf had geweten dat de zogenoemde 'mugshot' openbaar zou worden, had ze er wel wat meer werk van gemaakt.

Door ANP - 14-2-2017, 15:17 (Update 14-2-2017, 15:17)

"Ik wou dat ik het had geweten. Dan had ik een ander gezicht opgezet", zei Shailene maandag in The Late Show van Stephen Colbert. "Nu kijk ik alsof ik denk: maken jullie een geintje?"

De Divergent-ster werd opgepakt toen ze protesteerde tegen de komst van een omstreden pijplijn in North-Dakota. Haar Facebook-volgers waren daar live getuige van: Shailene's moeder filmde het hele gebeuren. "Ik gaf haar m'n telefoon en ik zei tegen haar: blijf filmen", aldus Shailene. "Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe het voor haar was om te zien hoe haar dochter werd geboeid en afgevoerd."

De 25-jarige Shailene is niet van plan om het rustiger aan te doen wat betreft haar protest tegen de pijplijn. Hoewel president Donald Trump al heeft besloten er mee door te willen gaan, hoopt ze dat nog veel meer mensen in protest komen. "Dat hoeft echt niet alleen in North-Dakota. De frontlinies kunnen overal zijn. Je kan ook protesteren in New York."