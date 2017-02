Zoon voor Tina de Bruin en Vincent Croiset

ANP Zoon voor Tina de Bruin en Vincent Croiset

AMSTERDAM - Tina de Bruin en haar vriend Vincent Croiset zijn ouders geworden van een zoon. De actrice zette het jongetje, die de naam Teddy heeft gekregen, donderdag op de wereld. "Moeder en zoon maken het goed", bevestigt Tina's management na berichtgeving hierover van Shownieuws.

Door ANP - 14-2-2017, 13:42 (Update 14-2-2017, 13:42)

Tina (41) en Vincent (44) maakten in november bekend dat er een kleine op komst was. Het is hun eerste kind samen. Vincent heeft al drie zoons uit zijn eerdere relatie met actrice Tjitske Reidinga.