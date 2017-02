MTV EMA's van Rotterdam naar Londen

LONDEN - De MTV Europe Music Awards worden dit jaar uitgereikt in Londen. De 24ste editie vindt plaats op 12 november in de SSE Arena, zo heeft de muziekzender dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-2-2017, 11:32 (Update 14-2-2017, 11:32)

Het is de zesde keer dat Groot-Brittannië het toneel is voor de muziekprijzen. Eerder vond de awardshow plaats in Londen (1996), Edinburgh (2003), Liverpool (2008), Belfast (2011) en Glasgow (2014).

Vorig jaar vond de ceremonie plaats in de Ahoy in Rotterdam. Hoewel hij niet aanwezig was, werd Justin Bieber toen de grote winnaar met drie prijzen. Optredens waren er onder meer van Bruno Mars, The Weeknd, Kings of Leon en Green Day.