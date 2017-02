Racoon speelt in paleistuin Soestdijk

BAARN - Racoon is de volgende band die een optreden geeft in de koninklijke tuinen van Paleis Soestdijk. De Zeeuwen spelen er op 9 juli in het kader van Royal Park Live, meldt de organisatie dinsdag.

Door ANP - 14-2-2017, 11:11 (Update 14-2-2017, 11:11)

Vorig jaar speelden onder anderen Damien Rice, Counting Crows en Bløf tijdens Royal Park Live in de paleistuin. Voor dit jaar werd al eerder Van Morrison aangekondigd. Kaarten zijn vanaf donderdag te koop.