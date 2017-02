Peter Heerschop krijgt programma op Radio 1

HILVERSUM - Peter Heerschop gaat een programma maken op NPO Radio 1. De cabaretier krijgt een maandelijks programma in de nacht van zaterdag op zondag vanuit De Kleine Komedie in Amsterdam, meldt BNN-VARA dinsdag.

Door ANP - 14-2-2017, 10:35 (Update 14-2-2017, 10:35)

In de uitzending kijkt Heerschop met de artiest die op de betreffende avond in het theater stond terug op zijn of haar show. Ook belt hij met andere collega's die elders in het land hebben opgetreden.

Daar zal je 'm hebben is in de nacht van 25 op 26 februari voor het eerst te horen.