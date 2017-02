John Fogerty met CCR-hits in Ziggo Dome

AMSTERDAM - Zanger en gitarist John Fogerty komt naar Nederland. De voormalig frontman van Creedence Clearwater Revival geeft op 28 juni een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft concertorganisator Mojo dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-2-2017, 10:28 (Update 14-2-2017, 10:28)

De show is onderdeel van de tour: 1969 Show - Performing his songs from Creedence Clearwater Revival. Fogerty schreef in zijn tijd bij de rockband vele hits als Proud Mary, Born on the Bayou, Bad Moon Rising en Fortunate Son. Na het uiteenvallen van de band, begin jaren zeventig, scoorde hij ook solo nog enkele hits.

De kaartverkoop voor de show begint vrijdag.