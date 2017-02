Wendy van Dijk houdt kleren aan

AMSTERDAM - Wendy van Dijk zal nooit een naaktshoot doen voor Playboy. De presentatrice vindt dat werkelijk niets toevoegen aan alle schaars geklede beelden die van haar rondgaan.

Door ANP - 14-2-2017, 10:09 (Update 14-2-2017, 10:09)

"Ik ben verre van preuts, dat is het niet", aldus Wendy dinsdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Maar ik vind het nooit zoveel toevoegen eigenlijk. Ik sier al zo’n beetje elke zomer in bikini de covers van de roddelbladen en zoveel verschil met naakt maakt dat nou ook weer niet. Ook in m’n eigen blad zou ik niet doen."

In september grapte Wendy nog op Twitter dat ze de cover van de Playboy zou sieren als ze tijdens het Televizier-Gala de Zilveren Televisie Ster zou winnen. Dat ging echter niet door toen de presentatrice het niet tot de laatste drie genomineerden schopte.