ANP Ook Katy Perry op Brit Awards

LONDEN - Katy Perry is de laatste toevoeging aan de line-up bij de uitreiking van de Brit Awards op 22 februari. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. De zangeres zal naar verwachting haar nieuwe single Chained To The Rhythm zingen.

Door ANP - 14-2-2017, 9:28 (Update 14-2-2017, 9:28)

Het is niet de eerste keer dat Katy bij de belangrijkste Britse muziekprijzen aanwezig is. In 2014 was ze ook onderdeel van de show. Vijf jaar eerder pakte ze al eens de prijs voor beste internationale vrouwelijke artiest.

Naast Katy bestaat de line-up tijdens de awardshow onder meer uit Ed Sheeran, Bruno Mars, Robbie Williams, Emeli Sandé en Little Mix.