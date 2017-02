Hans Kazàn ontsnapte aan verdrinkingsdood

AMSTERDAM - Hans Kazàn is 34 jaar geleden bijna verdronken op Tenerife. Dat onthult de illusionist dinsdag in zijn blog.

Door ANP - 14-2-2017, 8:39 (Update 14-2-2017, 8:39)

Hans stond destijds de wilde zee te aanschouwen op een plateau toen een grote golf hem het water insleurde. Voordat hij het wist lag hij 'in die woest warrelende watermassa' en probeerde hij zo goed als het kon zijn hoofd boven water te houden en naar de kant te zwemmen.

"Nu kan ik wel zwemmen, maar mijn uithoudingsvermogen is minimaal", schrijft Hans. "Na twintig minuten was ik nog geen paar meter opgeschoten. Ik verslikte me steeds vaker in het zoute water, werd steeds paniekeriger en voelde mijn kracht afnemen."

Spartelen

Hans besefte langzaam maar zeker dat hij ging verdrinken. "Vreemd genoeg begon ik daarin na zo'n drie kwartier een soort berusting te voelen. Wellicht kwam dat door de uitputting die haar tol ging eisen", zegt hij. Toch wist de illusionist na een uur spartelen nog steeds zijn hoofd boven water te houden en werd hij alsnog gered door twee omstanders.

"Hoe lang dit heeft geduurd weet ik niet meer", kijkt Hans terug. "Eigenlijk was ik er lichamelijk ook al lang niet meer toe in staat. Het was puur mijn blijkbaar onblusbare overlevingsdrang die door de steun van deze twee onbekenden werd aangewakkerd en die mijn lichaam liet doorgaan met bewegen."

Volgens Hans is ook zijn zoon Oscar aan de dood ontsnapt. Hij wilde in eerste instantie met hem naar het water lopen.