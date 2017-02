'Miro verlaat GTST en Bodyguard voor liefde'

AMSTERDAM - Acteur Miro Kloosterman verdwijnt uit Goede tijden, slechte tijden. Ook is hij gestopt met zijn rol in de musical The Bodyguard. Dat schrijft althans De Telegraaf dinsdag. De 36-jarige acteur zou alles opzij hebben gezet om zijn nieuwe liefde achterna te reizen naar Zuid-Afrika.

Door ANP - 14-2-2017, 8:14 (Update 14-2-2017, 8:14)

Er is volgens een bron in de krant bewust geen ruchtbaarheid gegeven aan Miro's vertrek. "Hij is met stille trom vertrokken. Er was geen officieel afscheid omdat er bewust niet te veel ophef over gemaakt mocht worden."

De 36-jarige Miro, die in GTST de rol van Thijs Kramer speelt, heeft sinds kort een relatie met model Laurie Gordeijns. In The Bodyguard was hij, afwisselend met Dave Mantel en Mark van Eeuwen, Frank Farmer.