Dave Roelvink en Dio nemen single op

ANP Dave Roelvink en Dio nemen single op

AMSTERDAM - Rapper Dio heeft een nummer opgenomen met realityster en dj Dave Roelvink. In een interview met Viva vertelt Dio dat het idee om samen de studio in te duiken is ontstaan tijdens de opnames van Expeditie Robinson.

Door ANP - 14-2-2017, 7:10 (Update 14-2-2017, 7:10)

"Je doet daar natuurlijk geen moer, we verveelden ons te pletter", aldus de rapper. "Op een gegeven moment zei Dave per ongeluk in plaats van 'ik weet niet beter' 'ik weet niet anders'. Toen gingen we dat de hele dag zingen en werd iedereen gek van ons."

De twee besloten na hun Filipijnse avontuur samen te komen om het nummer af te maken en op te nemen. Wanneer en hoe het liedje wordt uitgebracht, vertelt de rapper niet.