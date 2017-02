Fox zet nepnieuws in om film te promoten

ANP Fox zet nepnieuws in om film te promoten

LOS ANGELES - De Amerikaanse marketingcampagne voor de film A Cure For Wellness bestaat voor een deel uit het verspreiden van nepnieuws. Volgens Deadline plaatste een handvol websites nepberichten over onder meer een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin en een dankwoord voor moslims door Lady Gaga.

Door ANP - 14-2-2017, 5:43 (Update 14-2-2017, 5:43)

Na kritiek kwam filmstudio 20th Century Fox maandag met een verklaring. "A Cure For Welness is een film over een nepgenezing die mensen zieker maakt. Als onderdeel van deze campagne hebben we een onechte wellnesssite gecreëerd en zijn we een samenwerking aangegaan met makers van nepnieuws." Lezers die op de berichten klikten, kwamen uit op de site van de film.

In A Cure For Wellness, die is geregisseerd door Gore Verbinski, wordt een zakenman (Dane DeHaan) naar een idyllisch maar mysterieus wellnesscenter in Zwitserland gestuurd. Daar komt hij er al snel achter dat de behandeling niet is wat die lijkt.