Robert Downey Jr. in film over neparts

LOS ANGELES - Robert Downey Jr. gaat een van de hoofdrollen spelen in een nieuwe film over Dr. John Brinkley, een neparts uit de eerste helft van de 20e eeuw.

Door ANP - 14-2-2017, 5:05 (Update 14-2-2017, 5:05)

De film, die nog geen titel heeft, is gebaseerd op een recente aflevering van podcast Reply All. In Man Of The People werd het verhaal verteld van Brinkley, die bekendheid en een fortuin opdeed door zich voor te doen als vooraanstaand arts. De 'dokter' werd beroemd om zijn behandelmethode voor impotentie, waarbij hij delen van geitentestikels chirurgisch inbracht bij mannen. Om zijn bereik te vergroten, promootte hij zijn diensten via een toen nieuwe technologie, de radio.

Richard Linklater, bekend van onder meer School of Rock en Boyhood, gaat de film regisseren. Robert en zijn vrouw Susan zijn met hun bedrijf Team Downey producent.