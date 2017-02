Grammybaas: Adele nam juiste beslissing

LOS ANGELES - De baas van de organisatie achter de Grammy's staat vierkant achter Adeles besluit haar eerbetoon aan George Michael te staken en opnieuw te beginnen. Tegen People zei de directeur van The Recording Academy dat de Britse zangeres de juiste beslissing heeft gemaakt.

Door ANP - 14-2-2017, 2:58 (Update 14-2-2017, 2:58)

"Ik vond het prachtig; het toonde de menselijkheid van live-televisie, maar ook professionaliteit. Ze is een perfectionist, ze doet het niet voor minder dan waar ze zich goed bij voelt. In plaats van maar gewoon doorgaan, koos ze voor de juiste oplossing."

Neil Portnow had geen verklaring voor de geluidsproblemen die Adele ervoer tijdens haar versie van Fastlove. Wel zei hij dat de organisatie bereid is de schuld op zich te nemen, als blijkt dat de techniek de zangeres echt in de steek liet.