Moby: Trump wordt gechanteerd door Rusland

WASHINGTON - Moby is ervan overtuigd dat de Amerikaanse president Trump wordt gechanteerd door Rusland. In een post op Facebook zegt de muzikant dat hij tot die conclusie is gekomen na een weekend met vrienden die in Washington werken.

In het stuk noemt Moby vijf theorieën die volgens hem 'accuraat' zijn. De president spant volgens de zanger samen met de Russen en probeert een oorlog met Iran uit te lokken. Ook denkt Moby met zekerheid te kunnen zeggen dat zowel rechtse Amerikaanse politici als overige wereldleiders werken aan een plan om Trump af te zetten.

De muzikant is al langer fel tegenstander van de Amerikaanse president. Ondanks vele negatieve uitspraken over Trump, werd Moby naar eigen zeggen toch gevraagd als dj te komen draaien op één van de inauguratiebals. Op Instagram liet hij destijds weten heel hard te hebben gelachen om dat voorstel, en schreef hij dat hij het aanbod zou aannemen als de president zijn belastingaangiftes openbaar zou maken, iets dat Trump weigert te doen.