Tulpenfilm Alicia Vikander weer uitgesteld

LOS ANGELES - De release van de Brits-Amerikaanse film Tulip Fever, over een romance tijdens de tulpenwoede in het Amsterdam van de zeventiende eeuw, is opnieuw uitgesteld. De film met Oscarwinnares Alicia Vikander in de hoofdrol zou eind deze maand in de Amerikaanse bioscopen gaan draaien, maar is voor onbepaalde tijd op de plank gelegd.

Door ANP - 14-2-2017, 2:01 (Update 14-2-2017, 2:01)

Het is al de tweede keer dat de première van Tulip Fever wordt opgeschort. De film zou eerst half juli 2016 uitkomen in de VS, maar dat werd vlak voor de release uitgesteld naar deze maand. Voor Nederland was nog geen datum bekend.

Tulip Fever gaat over een schilder die verliefd wordt op de getrouwde vrouw van wie hij een portret moet maken. De twee starten een romance en storten zich op de tulpenhandel. De hoofdrollen van de film, gebaseerd op het gelijknamige boek van Deborah Moggach, worden gespeeld door Alicia en Dane DeHaan. Ook Cara Delevingne, Christopher Walz en Judy Dench spelen in de film.

Alhoewel de film zich afspeelt in Amsterdam, is Tulip Fever niet in Nederland opgenomen. Het productieteam koos voor diverse locaties in Engeland.