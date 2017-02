Hugh Jackman weer behandeld voor huidkanker

ANP Hugh Jackman weer behandeld voor huidkanker

LOS ANGELES - De Australische acteur Hugh Jackman is voor de vijfde keer behandeld aan huidkanker op zijn neus. De Wolverine-ster plaatste maandag een foto op Instagram met een pleister op zijn neus.

Door ANP - 13-2-2017, 23:49 (Update 13-2-2017, 23:49)

In het bijschrift dankt hij zijn artsen die hem behandelden. Hugh Jackman laat zich tegenwoordig iedere drie maanden controleren. De eerste keer dat er huidkanker bij Jackman werd vastgesteld was in november 2013.

Hij raad al zijn volgers dringend aan zonnebrandcrème te gebruiken.