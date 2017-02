'Grootste rockster' Anouk krijgt oeuvreprijs

AMSTERDAM - Anouk is uitgeroepen tot 'de grootste rockster van Nederland' en is daarom maandagavond bekroond met de Oeuvre Edison. Dat gebeurde bij de jaarlijkse uitreiking van de Edison Pop-prijzen in de Gashouder in Amsterdam. De jury, onder voorzitterschap van Ruud de Wild, liet echter weten dat ze niet kan wachten op waar de Haagse zangeres de komende decennia nog mee komt.

Door ANP - 13-2-2017, 22:39 (Update 13-2-2017, 22:39)

"Ze is ongrijpbaar, zoals alle grote kunstenaars en artiesten dat zijn, een autonome muzikant die staat voor haar keuzes, voor haar carrière, die zich door niemand van haar eigen visie laat afbrengen'', luidt het oordeel van de jury.

"Ze kijkt niet in de achteruitkijkspiegel maar voortdurend vooruit, naar nieuwe muziek om te ontdekken, nieuwe stijlen om mee te experimenteren, nieuwe plannen, nieuwe energie.'' Anouk was zelf niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.