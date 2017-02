Metalband breekt tournee af na ongeluk

KRAKAU - De Amerikaanse metalband The Dillinger Escape Plan heeft besloten de rest van de Europese tournee af te breken na het ongeluk op een snelweg in Polen. De tourbus werd in het weekend aangereden door een vrachtwagen. Dertien mensen belandden in het ziekenhuis.

''Alle apparatuur is kapot en we zijn gewond. We zijn niet in staat de tournee af te maken'', zegt gitarist Benjamin Weinman in een verklaring. ''We danken de fans en de pers voor hun bezorgdheid en de Poolse politie en medici die eerste hulp verleenden. We hopen snel naar Europa terug te keren."

Uit de verklaring van de band blijkt dat de bus onderweg naar Krakau pech kreeg en naar de vluchtstrook was uitgeweken. Een vrachtwagen ramde de aanhangwagen die aan de bus was gekoppeld. Niemand is in levensgevaar, maar leden van de band en crew liggen nog wel in ziekenhuizen.

The Dillinger Escape Plan was bezig met een Europese afscheidstournee. In januari stonden ze in een uitverkocht poppodium 013 in Tilburg en in De Melkweg in Amsterdam. De resterende tourdata in Kroatië, Duitsland, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Spanje en België zijn afgelast. In totaal gaat het om achttien concerten.