Tachtigjarige moeder van Tom Cruise overleden

NEW YORK - Mary Lee South, de moeder van Tom Cruise is overleden. People meldt dat de tachtigjarige vrouw vorige week haar laatste adem uitblies terwijl ze sliep.

Door ANP - 13-2-2017, 21:36 (Update 13-2-2017, 21:36)

South tobde afgelopen jaren met haar gezondheid. Afgelopen weekend hield de Scientology-kerk een uitvaartdienst voor haar, waar Tom en zijn zussen aanwezig waren met andere familieleden.

Mary Lee werd geboren in Louisville in Kentucky en was onderwijzeres toen ze Toms vader Thomas Cruise leerde kennen, wan wie ze in 1974 scheidde. Door haar koos Tom voor het acteervak. Zij moedigde hem aan zich aan te sluiten bij een theatergezelschap en was zijn grootste fan. In 1978 trouwde ze met haar tweede man, Jack South toen Tom Cruise 16 jaar was.