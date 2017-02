Julian Jordan maandelijks in Las Vegas

AMSTERDAM - Naast Calvin Harris, Martin Garrix en Afrojack mag nu ook Julian Jordan de extravagante nachtclub Omnia in Las Vegas tot zijn vaste basis rekenen. Maandagavond maakte de Apeldoorner bekend dat hij maandelijks achter de draaitafel van Omnia staat.

De 21-jarige Julian Dobbenberg, beter bekend als Julian Jordan, neemt maandelijks een dinsdagavond voor zijn rekening met een spectaculaire show. Daarmee komt een droom uit, zegt de dj.

De carrière van de Julian Jordan zit al een aantal jaren in de lift. Vorig jaar stond hij op het hoofdpodium van Ultra Miami en lanceerde hij zijn eigen label Goldkid. Ook was hij genomineerd voor een MTV EMA in de categorie Best Dutch Act.