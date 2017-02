Beyoncé bevestigt komst naar Coachella

ANP Beyoncé bevestigt komst naar Coachella

LOS ANGELES - De zwangerschap van Beyoncé verhindert niet dat ze in april optreedt op het Amerikaanse festival Coachella. De zangeres zou dit achter de schermen van de Grammy's hebben gezegd tegen haar medewerkers.

Door ANP - 13-2-2017, 19:11 (Update 13-2-2017, 19:11)

Bronnen van TMZ waren bij het gesprek aanwezig, vlak voordat Beyoncé het podium van de Grammy's op ging. Op de vraag of ze in april nog optreedt tijdens het beroemde festival, antwoordde 'Bey' dat ze blijft optreden zolang haar gezondheid dat toelaat.

Toen Beyoncé onlangs bekendmaakte in verwachting te zijn van een tweeling, werd gevreesd voor haar optreden op Coachella. Doktoren zouden de zwangere actrice rust kunnen voorschrijven. Beyoncé heeft haar medewerkers gezegd dat ze compensatie krijgen als de optredens onverhoopt toch niet doorgaan. Niet bekend is hoelang Beyoncé al zwanger is.

Beyoncé was dit jaar negen keer genomineerd voor een Grammy en nam er twee mee naar huis.