ANP Expo over Marilyn Monroe trok 91.000 bezoekers

AMSTERDAM - De tentoonstelling over Marilyn Monroe in De Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft 91.000 bezoekers getrokken. Dat is het hoogste aantal voor een wintertentoonstelling in de kerk sinds 2011.

Door ANP - 13-2-2017, 17:04 (Update 13-2-2017, 17:04)

De expositie '90 Jaar Marilyn. Omzien naar een iconische vrouw' gaf een inkijkje in het leven van de filmster. De beroemde witte opwaaiende jurk van William Travilla was te zien, naast ruim 250 andere, persoonlijke eigendommen van Marilyn.

In De Nieuwe Kerk zijn nu voorbereidingen gaande voor een bijzondere bruikleen uit het Prado in Madrid: El Greco’s Pentecostés.