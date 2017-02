Hannah en Derek Jeter verwachten kind

NEW YORK - Model Hannah Jeter en voormalig tophonkballer Derek Jeter verwachten een kind. De 26-jarige Hannah is zwanger. Hannah en Derek trouwden in juli vorig jaar na een relatie van drie jaar.

Door ANP - 13-2-2017, 16:19 (Update 13-2-2017, 16:19)

De 42-jarige Jeter nam in 2014 afscheid van zijn honkbalcarrière. Hij won met de Yankees vijf keer de World Series van de Major League Baseball. Jeter werd dertien keer gekozen in het All Star-team. Hannah prijkte onder meer op de cover van Sports Illustrated Swimsuit.

''Nu ik zwanger ben kijken Derek en ik naar de toekomst'', schrijft het model op de website The Players' Tribune. ''Hij heeft al een naam in gedachten, we zullen zien. Hij vraagt me dan 'Hoe gaat het met jou en die-en-die. Wat haar naam ook wordt, ik weet dat ze dol op haar vader zal zijn."

Hannah vervolgt: "Derek en ik willen dat onze kinderen weten hoeveel geluk ze hebben. Ik wil ze leren om anderen te helpen, om te zorgen voor anderen en iets terug te geven aan de wereld. We leren ze dat ze sterk en slim zijn en dat ze alles kunnen als ze daar hun zinnen op zetten. Ik hoop dat ze eerlijk zijn, net als hun vader. lk hoop ook dat ze koppig zijn, net als ik. Dat ze weten wat ze willen en niet met minder genoegen nemen. En als ze honkbal willen spelen, zal daar een goed gesprek aan vooraf gaan."