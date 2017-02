Ed Sheeran mag parkeergarage bouwen

FRAMLINGHAM - Ed Sheeran heeft toestemming gekregen om een eigen parkeergarage te bouwen op zijn landgoed in Framlingham. De Britse superster ging met succes in beroep nadat hem in eerste instantie geen vergunning werd verleend, meldt de BBC.

Door ANP - 13-2-2017, 15:16 (Update 13-2-2017, 15:16)

Vorig jaar juli leek er een streep door de bouwplannen van Ed te gaan toen een commissie van het graafschap Suffolk, die gaat over de vergunningen, vond dat de garage totaal niet in de omgeving past en het landschapsbeeld zou aantasten. De zanger voerde echter aan dat op dezelfde plek al eens een garage stond en dat vrijwel niemand het gebouw kan zien.

Een commissie die zich over het beroep van Ed boog, geeft hem gelijk. "Het kan door niemand worden gezien behalve door personen in aangrenzende tuinen of op afstand op een aangrenzend stuk weiland. Ik ben het daarom niet eens dat de garage het karakter en uiterlijk van de omgeving zou aantasten", aldus een inspecteur.