Gigi Hadid presenteert kleding in Amsterdam

AMSTERDAM - Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid is vrijdag in Nederland. Ze presenteert dan in de Bijenkorf in Amsterdam haar eigen Tommy Hilfiger-collectie Tommy x Gigi, maakte het warenhuis maandag bekend.

Door ANP - 13-2-2017, 14:24 (Update 13-2-2017, 14:24)

Nederland is geen onbekend terrein voor Gigi, die samen met haar zus Bella tot het selecte clubje Victoria's Angels hoort. Gigi en Bella zijn de dochters van de Nederlandse Yolanda Hadid en haar eerste man Mohamed Hadid. Afgelopen december brachten de zussen samen met hun moeder nog privé een bezoek aan hun Nederlandse oma.