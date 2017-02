Shape Of You bovenaan Sky's Valentijn Top 101

AMSTERDAM - De hitsingle Shape Of You van Ed Sheeran is door de luisteraars van Sky Radio verkozen tot 'populairste lovesong'. Het nummer, nog maar ruim een maand geleden uitgebracht, staat dit jaar bovenaan de Valentijn Top 101, zo meldt de zender maandag.

Door ANP - 13-2-2017, 11:51 (Update 13-2-2017, 11:51)

De keuze voor Shape Of You is opvallend. Niet alleen omdat de single pas net uit is maar ook omdat het niet bepaald het meest romantische liedje uit Eds oeuvre is. Shape Of You verhaalt over een ontluikende romance tussen een jongen en een meisje die elkaar in een club ontmoeten. Met uitdagende teksten probeert de jongen het meisje voor zich te winnen. Ed staat overigens nog drie keer genoteerd met Photograph (32), Thinking Out Loud (44) en Castle On The Hill (70).

Achter Shape Of You maken de eveneens recente platen Can't Stop The Feeling! van Justin Timberlake en de breakupsong Send My Love (To Your New Lover) van Adele de top 3 vol. Armin van Buurens This Is What It Feels Like is de enige plaat die vorig jaar ook in de top vijf stond. De dj stijgt een plek naar vier.